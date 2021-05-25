«Президент прямо спрашивал Диму [Разумкова]: готовится ли он к выборам, зачем колесит по стране с промо-турами и о чем говорит с главами ОГА? На каждый из вопросов тот отмалчивается», — цитирует «НВ» неназванного высокопоставленного сотрудника Офиса президента.
По его словам, Разумков всегда молчит, когда ему задают такого рода вопросы. Кроме того, Разумков стал частым гостем на телевидении и крупных предприятиях в регионах Украины.
В ходе этих визитов спикер налаживает контакты с местной властью, не согласовывая линию своего поведения с офисом Зеленского. Это вызывает серьезное недовольство в Зе-команде.
«Никто из десяти человек ближайшего круга президента, получивших наивысшие должности в государстве, не стал строить личную карьеру. Дима решил, что он — исключительный. Дима думает, что он в суперпозиции, но так не бывает. Если ты во власти, то ты или с белыми, или с красными», — заявил источник.
Также издание утверждает, что президентские амбиции Разумкова подтвердили два источника в его ближайшем окружении.
По их словам, Зеленский «слишком болезненно воспринимает стремление председателя ВР быть независимым политиком и в том числе иметь право выдвижения».