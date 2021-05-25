Президент Украины Владимир Зеленский задавал прямой вопрос спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову о том, готовится ли последний баллотироваться в президенты, однако не получил никакого ответа, сообщает интернет-издание «Новое время» со ссылкой на источник в окружении главы государства

«Президент прямо спрашивал Диму [Разумкова]: готовится ли он к выборам, зачем колесит по стране с промо-турами и о чем говорит с главами ОГА? На каждый из вопросов тот отмалчивается», — цитирует «НВ» неназванного высокопоставленного сотрудника Офиса президента.

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В ходе этих визитов спикер налаживает контакты с местной властью, не согласовывая линию своего поведения с офисом Зеленского. Это вызывает серьезное недовольство в Зе-команде.

«Никто из десяти человек ближайшего круга президента, получивших наивысшие должности в государстве, не стал строить личную карьеру. Дима решил, что он — исключительный. Дима думает, что он в суперпозиции, но так не бывает. Если ты во власти, то ты или с белыми, или с красными», — заявил источник.

Также издание утверждает, что президентские амбиции Разумкова подтвердили два источника в его ближайшем окружении.

По их словам, Зеленский «слишком болезненно воспринимает стремление председателя ВР быть независимым политиком и в том числе иметь право выдвижения».