Отмена авиасообщений с Белоруссией только Львовскому аэропорту обойдется в 1 млн грн ежемесячно, сказала директор Международного аэропорта им. Данила Галицкого Татьяна Романовская 25 мая

С 00:00 26 мая украинским самолетам запрещено совершать полеты в Белоруссию. Такое решение на внеочередном заседании приняло украинское правительство.

Из аэропорта «Львов» рейсы в Минск выполняла компания Belavia. Перевозчик одним из первых возобновил свою работу после отмены жестких карантинных ограничений: сначала летал по три-четыре раза в неделю, затем каждый день. Заполненность авиалайнеров достигала 80%.

Утром 25 мая очередной белорусский самолет приземлился на территории аэропорта Львова. По словам Романовской, в данный момент руководство ждет дальнейших официальных указаний об отмене рейса.

«Ждем разъяснений и указаний от правительства и Госавиаслужбы по дальнейшему закрытию этого авиарейса. То есть, пока мы не имеем никаких оснований говорить о том, что он закрыт. На сегодня получим убытки в 1 млн грн из-за отмены рейсов в Белоруссию», — рассказала Романовская.

К моменту выхода публикации рейс на сайтах продающих авиабилеты компаний обозначен как отмененный.

Как отмечал экономист Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру, отменой авиасообщения с Минском украинские власти в очередной раз нанесли удар по собственным гражданам.

«Украина уже «квакнула», что остановит авиасообщение с Белоруссией… Уже нанесен ущерб собственным гражданам, которые летали через Белоруссию. Теперь придется летать через Кишинев, Стамбул, Варшаву или даже Ереван, что больно ударит по карману украинцев», — отметил эксперт.

После того, как в Минске совершил экстренную посадку самолет компании Ryanair и был арестован подозреваемый в преступлениях экстремистского характера Роман Протасевич, в Европе ряд стран запретили полеты в Белоруссию.

Украина, как обычно, поддержала решение своих западных хозяев, также запретив авиасообщение с Белоруссией.