На этой неделе Украину посетит генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид. Об этом сообщается на сайте ОБСЕ

Глава ДНР обвинил миссию ОБСЕ в Донбассе в необъективности © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Генсек ОБСЕ планирует провести переговоры с министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым, главой МИД Дмитрием Кулебой и спикером Рады Дмитрием Разумковым.

«Переговоры будут сосредоточены на кризисе в Украине и вокруг нее, а также на путях укрепления сотрудничества между ОБСЕ и Украиной», — говорится в сообщении.

В рамках визита представительница ОБСЕ также встретится с сотрудниками Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине и координатором проектов ОБСЕ на Украине, с представителями международных гуманитарных организаций, гражданского общества и молодежными активистами. Кроме того, Шмид посетит Донбасс, чтобы ознакомиться с ситуацией в регионе.