Шаурма раздора: украинская знаменитость дала лучший рецепт блюда
Шаурма раздора: украинская знаменитость дала лучший рецепт блюда
© ССО, pixabay
Шаурму с непредвиденно острой начинкой жителю Львова продали в заведении «Кебаб шеф» на улице Героев УПА*. Он рассказал, что купил в данной точке две шаурмы с собой, для себя и супруги.

Украинка наелась шаурмы со стеклом: детали вопиющей истории
© Владимир Кубай/Facebook

«Это был шок. Захотелось перекусить вкусным кебабом, но не получилось!.. Жену что-то кольнуло во рту. Когда укусила кусок, то сразу выплюнула и была в шоке, потому что кусок чего-то острого — стекла или какого-то твердого пластика — был в этой шаурме», — написал Владимир Кубай.

Он добавил, что отправил жалобу на почту «Кебаб шефа».

Затем Кубай удалил из сообщества Facebook запись об опасной шаурме. В комментарии «24 каналу» он пояснил, что после описания инцидента в соцсети с ним связались хозяева заведения, вернули деньги за шаурму и подарили его жене цветы.

Однако, когда издание обратилось к руководству заведения, там не дали комментариев. Хозяева точки лишь заявили, что инцидент исчерпан.

 

 