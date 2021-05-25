Украинка наелась шаурмы со стеклом: детали вопиющей истории

Шаурму с непредвиденно острой начинкой жителю Львова продали в заведении «Кебаб шеф» на улице Героев УПА*. Он рассказал, что купил в данной точке две шаурмы с собой, для себя и супруги.
«Это был шок. Захотелось перекусить вкусным кебабом, но не получилось!.. Жену что-то кольнуло во рту. Когда укусила кусок, то сразу выплюнула и была в шоке, потому что кусок чего-то острого — стекла или какого-то твердого пластика — был в этой шаурме», — написал Владимир Кубай.
Он добавил, что отправил жалобу на почту «Кебаб шефа».
Затем Кубай удалил из сообщества Facebook запись об опасной шаурме. В комментарии «24 каналу» он пояснил, что после описания инцидента в соцсети с ним связались хозяева заведения, вернули деньги за шаурму и подарили его жене цветы.
Однако, когда издание обратилось к руководству заведения, там не дали комментариев. Хозяева точки лишь заявили, что инцидент исчерпан.