Украинка наелась шаурмы со стеклом: детали вопиющей истории

Жительница Львова обнаружила в шаурме кусок острого пластика. Об инциденте сообщает 25 мая «24 канал» со ссылкой на группу в Facebook «Варта-1»

Шаурма раздора: украинская знаменитость дала лучший рецепт блюда © ССО, pixabay

«Это был шок. Захотелось перекусить вкусным кебабом, но не получилось!.. Жену что-то кольнуло во рту. Когда укусила кусок, то сразу выплюнула и была в шоке, потому что кусок чего-то острого — стекла или какого-то твердого пластика — был в этой шаурме», — написал Владимир Кубай.

Он добавил, что отправил жалобу на почту «Кебаб шефа».

Затем Кубай удалил из сообщества Facebook запись об опасной шаурме. В комментарии «24 каналу» он пояснил, что после описания инцидента в соцсети с ним связались хозяева заведения, вернули деньги за шаурму и подарили его жене цветы.

Однако, когда издание обратилось к руководству заведения, там не дали комментариев. Хозяева точки лишь заявили, что инцидент исчерпан.