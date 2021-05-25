Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о создании в стране национального сопротивления. Законопроект опубликован на сайте парламента 25 мая

Зеленский хочет почти в 20 раз увеличить численность Сил территориальной обороны © president.gov.ua

«Задачами этого проекта закона являются: формирование в Украине национального сопротивления; содействие максимально широкому привлечению населения к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект предусматривает комплекс мер, нацеленных на максимально широкое привлечение граждан Украины к обеспечению военной безопасности, сдерживанию агрессии и нанесению противнику потерь. Согласно документу, руководит национальным сопротивлением Украины президент.

Планируется, что в мирное время граждане Украины будут проходить общую военную подготовку. Также в законопроекте указаны задачи, порядок организации, подготовки и ведения территориальной обороны.

Ранее 25 мая Владимир Зеленский внес в Раду законопроект «Об увеличении численности Вооруженных сил Украины».