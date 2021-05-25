Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр культуры Александр Ткаченко призвали украинских журналистов воздержаться от поездок в Белоруссию, сообщает Минкульт на своей странице в Facebook 25 мая

Ткаченко и Кулеба назвали действия официального Минска, задержавшего подозреваемого в преступлениях экстремистской направленности Романа Протасевича, «угрожающими и непредсказуемыми».

«Продолжение притеснений против журналистов, наступление на свободу слова и жизни журналистов продолжаются вопреки требованиям демократического мира и международным обязательствам Беларуси. Узурпируя белорусское информационное пространство, Минск умышленно и беспринципно пытается установить тотальный информационный контроль и наполнять его исключительно провластной пропагандой, чему не может быть места в современном мире», — сказано в заявлении.

Новые законы против журналистов. Украина на пути к тотальной цензуре © РИА Новости, Алексей Фурман / Перейти в фотобанк

Ликвидированы оппозиционные телеканалы «112 Украина», «ZIK» и NewsOne. Главный редактор популярного интернет-издания Strana.ua Игорь Гужва был вынужден покинуть страну, спасаясь от преследования властей.

Убийства журналистов Олеся Бузины, Павла Шеремета и ряда других так и не расследованы, причем среди подозреваемых — украинские неонацисты, которые получают посты во власти.