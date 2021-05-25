Ткаченко и Кулеба назвали действия официального Минска, задержавшего подозреваемого в преступлениях экстремистской направленности Романа Протасевича, «угрожающими и непредсказуемыми».
«Продолжение притеснений против журналистов, наступление на свободу слова и жизни журналистов продолжаются вопреки требованиям демократического мира и международным обязательствам Беларуси. Узурпируя белорусское информационное пространство, Минск умышленно и беспринципно пытается установить тотальный информационный контроль и наполнять его исключительно провластной пропагандой, чему не может быть места в современном мире», — сказано в заявлении.
Следует отметить, что нынешние киевский режим уже практически установил тотальный контроль за информационным пространством Украины.
Ликвидированы оппозиционные телеканалы «112 Украина», «ZIK» и NewsOne. Главный редактор популярного интернет-издания Strana.ua Игорь Гужва был вынужден покинуть страну, спасаясь от преследования властей.
Убийства журналистов Олеся Бузины, Павла Шеремета и ряда других так и не расследованы, причем среди подозреваемых — украинские неонацисты, которые получают посты во власти.