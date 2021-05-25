«В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом», — говорится на сайте Кремля.
Стороны планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития отношений России и США, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.
Ранее в мае, во время телефонного разговора с главой российского государства, Байден предложил провести переговоры на территории одной из европейских стран.