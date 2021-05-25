Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена пройдут 16 июня в Женеве. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба Кремля

«В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом», — говорится на сайте Кремля.

Хитрая рокировка санкциями: что Байден задумал сделать с «Северным потоком — 2» © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Ранее в мае, во время телефонного разговора с главой российского государства, Байден предложил провести переговоры на территории одной из европейских стран.