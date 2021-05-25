«Мне жалко поклонников, которые мне до сих пор пишут, когда уже эта мерзость закончится. Они просто молятся за то, чтобы наконец это все закончилось, чтобы я наконец туда приехал», — сказал актер.
Украинским «патриотам» такие слова не понравились, о чем они тут же активно начали писать под видео с интервью.
«Все, кто ему пишут — проплаченные люди», «Какой же Безруков душный…», «Как березку обнял, шершаво и противно», «Как говорил Станиславский… ну вы знаете», «Безруков поехавший, конечно», — написали они.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УКРАИНКА ТОДОРЕНКО ЗАЯВИЛА О ПЛАНАХ ЭМИГРИРОВАТЬ ИЗ РФ.
Народный артист Российской Федерации Сергей Безруков известен ролями в сериалах «Бригада», «Участок», «Мастер и Маргарита», «Есенин» и других.
Актер внесен в черный список Украины как лицо, создающее угрозу национальной безопасности страны. Кроме того, данные Безрукова фигурируют в скандально известной безе «Миротворец» за посещение Крыма.