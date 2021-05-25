Российский актер Сергей Безруков пожалел своих украинских поклонников, которые пишут ему, что им «надоело то, что сейчас происходит в стране» и признаются, что «ненавидят всю власть и всех "миротворцев"». Об этом артист рассказал 24 мая в телепередаче «Антонимы»

«Мне жалко поклонников, которые мне до сих пор пишут, когда уже эта мерзость закончится. Они просто молятся за то, чтобы наконец это все закончилось, чтобы я наконец туда приехал», — сказал актер.

Первая леди Украины и повар-русофоб на себе испробовали блюда из нового школьного меню © Елена Зеленская/Инстаграм

«Все, кто ему пишут — проплаченные люди», «Какой же Безруков душный…», «Как березку обнял, шершаво и противно», «Как говорил Станиславский… ну вы знаете», «Безруков поехавший, конечно», — написали они.

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Народный артист Российской Федерации Сергей Безруков известен ролями в сериалах «Бригада», «Участок», «Мастер и Маргарита», «Есенин» и других.

Актер внесен в черный список Украины как лицо, создающее угрозу национальной безопасности страны. Кроме того, данные Безрукова фигурируют в скандально известной безе «Миротворец» за посещение Крыма.