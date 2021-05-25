Как и любой компромисс, Минские соглашения критикуются со всех сторон, и в России, и в ДНР/ЛНР. Но в этом и состоит логика компромисса, когда чем-то нужно поступиться. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Петр Порошенко как талантливый лицедей и ловкий махинатор убедил всех в том, что это едва ли не победа, хотя Минские соглашения, с точки зрения украинских национал-патриотов, являются если не позорной капитуляцией, то очень тяжелым миром, поскольку они по сути предполагают федерализацию или «боснизацию» Украины, констатировал эксперт.

«Проблема в том, что, подписывая их, Петр Алексеевич не собирался их выполнять. Его подталкивала к этому та же Нуланд, которая хотела одностороннего выполнения Украиной Минских соглашений, но это привело к взрывам гранат перед Верховной Радой, когда принимался закон о конституционных изменениях. Поэтому, обжегшись один раз, Порошенко дальше просто имитировал процесс», — указал Золотарев.

Возможно, с точки зрения ДНР/ЛНР следовало бы зафиксировать пункт о прямых переговорах, но если бы Минские соглашения выполнялись, эти вопросы снялись бы сами собой, заключил собеседник издания.

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