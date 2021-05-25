Решение Киева о прекращении авиасообщения с Белоруссией было политическим, экономические интересы Украины при этом не учитывались. Об этом 24 мая заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в комментарии РИА Новости

Бесполётная зона. Ударит ли задержание Протасевича по Белоруссии © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

«Кроме этого, надо понимать, что надо оценивать те убытки, которые понесут украинские компании, теряя возможность пролетать над воздушным пространством Белоруссии. В целом их можно будет оценить на протяжении ближайшего года-полтора на сумму около миллиарда гривен (около 36,5 миллиона долларов)», — рассказал политолог.

Он добавил, что это решение может повлечь и политические риски, поскольку таким образом Белоруссию подталкивают к более тесному союзу с Россией. При этом осложняются экономические взаимосвязи Киева и Минска.

Бортник отметил, что товарооборот с Белоруссией по некоторым статьям критичен для Украины. Например, по его словам, Белоруссия лидирует на рынке по поставкам нефтепродуктов, дизельного топлива, химикатов для строительства.

«Ситуация, очевидно, скатывается в очередное обострение и ухудшение отношений, что не в интересах Украины, ее народа и экономики. В наших интересах, наоборот, перехват транзита через Беларусь, но, к сожалению, политическая логика, оказание давления на Лукашенко и солидаризация с западными партнерами приводит к таким решениям», — указал украинский политолог.

Ранее по итогам саммита Евросоюза для белорусских авиакомпаний запретили рейсы в аэропорты ЕС и полеты над территорией Евросоюза. Европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии, ряд стран уже ввел ограничения. Украина прекратит авиасообщение с Белоруссией в ночь на 26 мая.