Бортник напомнил, что за 2019 год «Белавиа» заплатила Украине сборов и налогов на сумму более 20 миллионов долларов, при этом она является третьей по величине компанией, которая работает на рынке Украины.
«Кроме этого, надо понимать, что надо оценивать те убытки, которые понесут украинские компании, теряя возможность пролетать над воздушным пространством Белоруссии. В целом их можно будет оценить на протяжении ближайшего года-полтора на сумму около миллиарда гривен (около 36,5 миллиона долларов)», — рассказал политолог.
Он добавил, что это решение может повлечь и политические риски, поскольку таким образом Белоруссию подталкивают к более тесному союзу с Россией. При этом осложняются экономические взаимосвязи Киева и Минска.
Бортник отметил, что товарооборот с Белоруссией по некоторым статьям критичен для Украины. Например, по его словам, Белоруссия лидирует на рынке по поставкам нефтепродуктов, дизельного топлива, химикатов для строительства.
«Ситуация, очевидно, скатывается в очередное обострение и ухудшение отношений, что не в интересах Украины, ее народа и экономики. В наших интересах, наоборот, перехват транзита через Беларусь, но, к сожалению, политическая логика, оказание давления на Лукашенко и солидаризация с западными партнерами приводит к таким решениям», — указал украинский политолог.
Ранее по итогам саммита Евросоюза для белорусских авиакомпаний запретили рейсы в аэропорты ЕС и полеты над территорией Евросоюза. Европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии, ряд стран уже ввел ограничения. Украина прекратит авиасообщение с Белоруссией в ночь на 26 мая.