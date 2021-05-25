Первая леди Украины Елена Зеленская 25 мая рассказала жителям страны в своем Instagram о том, что поучаствовала в программе «Завтрак с 1+1», где вместе с шеф-поваром Евгением Клопотенко приготовила блюда, которые с нового учебного года будут есть дети в школьных столовых

«Сегодня мой день начался рано. Я впервые участвовала в съемках утреннего шоу и готовила блюда из обновленного школьного меню. Это было быстро и вкусно. Вкусно должно быть и школьникам с 1 сентября. А летние каникулы — это хорошая возможность пересмотреть культуру питания дома. От нас, родителей, зависит здоровье и благосостояние наших детей», — написала Зеленская.

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Школьное питание на Украине курирует жена президента Владимира Зеленского, в эфире «Завтрака» она напомнила, что только за последние полгода в украинских школах обнаружили более трех тысяч килограммов опасных продуктов. В связи с этим правительство решило изменить школьное меню. Формирование нового меню доверили кулинару-русофобу, активно отстаивающему украинскую идентичность борща, Евгению Клопотенко.

Первым делом из рациона школьников исключили колбасные изделия и газировку, однако пока работа в части детского питания вызывает огромное количество нареканий среди граждан страны. Украинцы регулярно жалуются на работу школьных столовых и предлагают тем, кто придумывает меню, сначала пробовать эти блюда на своих детях.