По центру Киева в день 30-летия украинской независимости пройдет парад, участники которого будут изображать скифских воинов, солдат Украинской повстанческой армии и воинов Красной армии. Об этом в Telegram-канале 25 мая сообщил депутат Верховной Рады Максим Бужанский

«Случайно узнал, что на параде, посвящённом Дню независимости, хотят "запустить" скифов, Русь, УПА и советских солдат», — написал Бужанский.

На Украине стартовало голосование за лучшие местные фильмы, которые покажут в День независимости © РИА Новости, Артем Житенев / Перейти в фотобанк

Затем Бужанский пояснил, что к нему попал сценарий проведения парада, который «активисты-грантоеды пытаются впарить Офису».

«Товарищи, вынужден вас предупредить, что на параде, посвящённом Дню независимости, кроме скифов планируется прохождение рыцарской конницы», — добавил он.

Кроме того, на параде в составе «исторической» колонны, по информации Бужанского, планируется прохождение войск Пилипа Орлика, Богдана Хмельницкого, Петра Сагайдачного и Ивана Мазепы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на 24 августа проведение военного парада с участием военнослужащих и техники в честь 30-летия независимости страны. Планируется, что мероприятия пройдут по всей стране, самые масштабные ожидаются в Киеве. В том числе будут продемонстрированы достижения украинской армии за время независимости.

*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ.