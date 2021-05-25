В ближайшее время произойдет оппозиция воинствующих планет Марса и Плутона, которая усугубится коридором затмений и ретроградным Меркурием. Чем это грозит и что нужно делать, 25 мая на своей странице в Facebook рассказала украинский астролог Марина Скади

По словам Скади, движение планет, которое начнется в период с 26 мая, создаст фон для событий вплоть до 19 ноября. Ретроградный Меркурий и затмения усугубят ситуацию, что приведет к «кармичности происходящего».

«Ответственно подойдите к планированию своего будущего. То, что происходит в этот период, будет иметь большое значение на многие годы вперед. Лунное затмение наступит в полнолуние вблизи Лунных Узлов. Лунное затмение — это затмение души, в такие дни многое видится в черном свете, возникает недовольство жизнью. Коридор затмений откроет полное лунное затмение 26 мая в 14:19 по киевскому времени в 6 градусе Стрельца на Южном Лунном Узле», — написала астролог.

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«В этот день активизируются кармические темы, болезненные, сложные вопросы, поэтому следует быть готовыми к самым неожиданным жизненным поворотам. Главная характеристика Срединных точек — это непредсказуемость событий, явлений, процессов», — сообщила астролог.

Не менее простой будет и первая декада июня, пообещала Скади. По ее мнению, в это время на Украине и в мире произойдут серьезные аварии, громкие преступления, протесты и эскалация военного конфликта.

Некоторое «прояснение» специалист ожидает уже с 10 июня, но и этот период будет непростым и потребует от людей выдержанности и работы над собой, подытожила астролог.