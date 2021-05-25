По словам Скади, движение планет, которое начнется в период с 26 мая, создаст фон для событий вплоть до 19 ноября. Ретроградный Меркурий и затмения усугубят ситуацию, что приведет к «кармичности происходящего».
«Ответственно подойдите к планированию своего будущего. То, что происходит в этот период, будет иметь большое значение на многие годы вперед. Лунное затмение наступит в полнолуние вблизи Лунных Узлов. Лунное затмение — это затмение души, в такие дни многое видится в черном свете, возникает недовольство жизнью. Коридор затмений откроет полное лунное затмение 26 мая в 14:19 по киевскому времени в 6 градусе Стрельца на Южном Лунном Узле», — написала астролог.
В указанный период она порекомендовала избавляться от негативных мыслей и всего старого, а также больше анализировать. Посоветовала Скади обратить внимание и на «Срединную Точку между затмениями», она придется на 2 июня — энергетически сильный день.
«В этот день активизируются кармические темы, болезненные, сложные вопросы, поэтому следует быть готовыми к самым неожиданным жизненным поворотам. Главная характеристика Срединных точек — это непредсказуемость событий, явлений, процессов», — сообщила астролог.
Не менее простой будет и первая декада июня, пообещала Скади. По ее мнению, в это время на Украине и в мире произойдут серьезные аварии, громкие преступления, протесты и эскалация военного конфликта.
Некоторое «прояснение» специалист ожидает уже с 10 июня, но и этот период будет непростым и потребует от людей выдержанности и работы над собой, подытожила астролог.