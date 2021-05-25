В среду, 26 мая, произойдет полное затмение Луны, а также полнолуние. Это явление, считают астрологи, окажет влияние на жизнь многих людей. Чего именно стоит ожидать, 25 мая написала «Страна.ua»

Издание сообщает, что лунное затмение хорошо для завершения любых дел и подведения итогов, поэтому, если глобальных проектов у вас не было, стоит сделать генеральную уборку и выбросить ненужные вещи. Ванна и стрижка — в этом же списке.

Тем же, кто безуспешно борется с вредными привычками, астрологи советуют: сейчас самое время. А вот серьезные медицинские вмешательства и решение важных рабочих вопросов лучше отложить. Также стоит отказаться от кредитов и не давать в долг, отложить крупные покупки и путешествия и по возможности как можно больше отдыхать.

Приводит издание и советы астрологов на период ближайшего затмения для конкретных знаков зодиака. Овнам это явление принесет перемены в сфере семейных отношений, Тельцам стоит ожидать перемен в финансовом состоянии, причем в любую сторону.

Летела на сладкое: украинец обнаружил в банке с кофе упитанное насекомое © Telegram-канал "Черный список"/скриншот с видео Близнецам затмение сулит крупные изменения почти в любой сфере, начиная от развода и закрытия бизнеса до переезда и новой любви.

Ракам грозят конфликты с окружающими и болезни, львы ввяжутся в авантюру, которая приведет в их жизнь новых людей — как хороших, так и плохих.

Девам затмение грозит переменами, связанными с недвижимостью, а Весам — с обучением, путешествиями и переездами.

Скорпионов ждут сюрпризы и форс-мажоры, Стрельцов — новые романтические отношения. Козерогам стоит обратить внимание на здоровье: тут разброс от новой болезни до излечения старой и даже хронической.

Водолеи могут прийти к новым проектам и признанию на работе, а могут — к разочарованию в жизни. И наконец, для Рыб затмение обернется изменениями в личной жизни. Возможен роман со знаменитостью.