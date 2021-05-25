В Офисе генпрокурора не называют имени обвиняемого, но, согласно источникам издания «Украинская правда», речь идет о Поляке.
По данным следствия, в феврале 2020 года во время рассмотрения правок к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения Поляк неоднократно голосовал вместо коллеги.
Для вручения подозрения депутата вызвали в Офис генпрокурора. Поляк не явился и о причинах неявки не уведомил. Сообщение о подозрении направили по месту его жительства, на его электронную почту и другие известные стороне обвинения средства связи.
По данным ведомства, это первый случай привлечения к ответственности по уголовной статье «Осуществление народным депутатом Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины голосования вместо другого народного депутата Украины».