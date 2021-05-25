Во вторник, 25 мая, на сайте Верховной Рады был обнародован указанный проект закона, внесенный главой государства.
«Законопроектом предлагается на законодательном уровне увеличить численность Вооруженных сил Украины на 11 тысяч военнослужащих для обеспечения функционирования отдельного рода сил Вооруженных сил Украины — Сил территориальной обороны, а также дальнейшего развития системы сопротивления», — говорится в пояснительной записке.
Там также указано, что существующая модель территориальной обороны Украины до сих пор основывается на подходах и принципах бывшего СССР.
Принятие законопроекта «Об основах национального сопротивления» должно решить задачу по привлечению всего общества к противодействию угрозам нацбезопасности и по выработке на государственном уровне четкой политики, направленной на организацию в стране национального сопротивления как неотъемлемой составляющей обороны государства.
В марте командующий территориальной обороной командования Сухопутных войск генерал-майор Анатолий Баргилевич сообщил, что на сегодняшний день численность СТО составляет 580 человек. По его мнению, это число в мирное время должно быть увеличено до 10 тысяч человек при предельной укомплектованности ВСУ в 250 тысяч военнослужащих.