Президент Украины Владимир Зеленский предлагает увеличить численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 11 тысяч военнослужащих для Сил территориальной обороны (СТО). Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту «Об основах национального сопротивления»

Зеленский хочет увеличить армию © пресс-служба президента Украины

«Законопроектом предлагается на законодательном уровне увеличить численность Вооруженных сил Украины на 11 тысяч военнослужащих для обеспечения функционирования отдельного рода сил Вооруженных сил Украины — Сил территориальной обороны, а также дальнейшего развития системы сопротивления», — говорится в пояснительной записке.

Там также указано, что существующая модель территориальной обороны Украины до сих пор основывается на подходах и принципах бывшего СССР.

Принятие законопроекта «Об основах национального сопротивления» должно решить задачу по привлечению всего общества к противодействию угрозам нацбезопасности и по выработке на государственном уровне четкой политики, направленной на организацию в стране национального сопротивления как неотъемлемой составляющей обороны государства.

В марте командующий территориальной обороной командования Сухопутных войск генерал-майор Анатолий Баргилевич сообщил, что на сегодняшний день численность СТО составляет 580 человек. По его мнению, это число в мирное время должно быть увеличено до 10 тысяч человек при предельной укомплектованности ВСУ в 250 тысяч военнослужащих.