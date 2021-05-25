Президент Украины Владимир Зеленский — политтехнологически накачанная фигура, которая использует определенные ожидания в обществе. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант

Эксперт отметил, что карьера многих украинских политиков, на которых возлагали большие надежды, начавшись достаточно интенсивно, заканчивается минимальными рейтингами, и эта история повторяется сегодня с Зеленским.

«Он себя не проявляет как самостоятельный политик, идет на поводу у партии войны в Киеве, идет на поводу у западных стран. Это пример очередного украинского политика, который хотел казаться, а не быть. Сейчас, когда эта политтехнологическая пелена развеивается, мы увидим его окончательный облик», — констатировал Дзермант.

На сегодняшний день Зеленский еще сохраняет достаточно высокие рейтинги, но что будет к концу его президентства и кто из его оппонентов останется на свободе и сохранит какие-то ресурсы — вопрос, добавил политолог.

Фактор влияния «Оппозиционной платформы — За жизнь» и Виктора Медведчука был бы серьезным для определения будущего главы государства, поэтому пока сложно говорить, кто может прийти на смену Зеленскому, но зачищают именно тех, кто может создать ему реальную конкуренцию, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.