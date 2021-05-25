Буквально несколько месяцев назад была ситуация, когда электричества на Украине не хватало и его закупали в России и Белоруссии. И вот президент Владимир Зеленский подписывает закон о запрете импорта электроэнергии из РФ и РБ.
Явно есть лоббисты зарубежных компаний, которые хотят заместить Россию и Беларусь на украинском рынке, обратил внимание эксперт.
«Но тут вопрос еще и в том, насколько это удастся. Мы видим, что во время аварий украинцы все равно обращаются за помощью к белорусам. Мы понимаем, что Украина сама по себе неплатежеспособная страна, особенно если цены серьезно вырастут на ту же самую электроэнергию. Одно дело подписать, а другое — реализовать», — указал Дзермант.
Политолог добавил, что это решение Украины было продиктовано политикой внешних сил любыми способами оторвать Украину от связей со своими соседями.
Полностью интервью можно прочитать здесь.