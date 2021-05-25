Сложно сказать, что от запрета импорта электроэнергии из России и Белоруссии выиграет Украина. Вряд ли Киев найдет ей замену, ему это было достаточно выгодно. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант Владимир Зеленский подписывает закон о запрете импорта электроэнергии из РФ и РБ.

Явно есть лоббисты зарубежных компаний, которые хотят заместить Россию и Беларусь на украинском рынке, обратил внимание эксперт.

«Но тут вопрос еще и в том, насколько это удастся. Мы видим, что во время аварий украинцы все равно обращаются за помощью к белорусам. Мы понимаем, что Украина сама по себе неплатежеспособная страна, особенно если цены серьезно вырастут на ту же самую электроэнергию. Одно дело подписать, а другое — реализовать», — указал Дзермант.

Политолог добавил, что это решение Украины было продиктовано политикой внешних сил любыми способами оторвать Украину от связей со своими соседями.

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