По словам Киркорова, болгарская ясновидящая Ванга предсказала ему, что серьезный успех придет к нему вместе с женщинами, имена которых начинаются на «А».
«В моей жизни все главные дуэты записаны с девушками, имена которых начинаются на букву "а". Вот Maruv. Она в миру Анна. Ани Лорак. Анна Нетребко. Анастасия Стоцкая. Распутина, она в миру Алла Агеева. То есть ты понимаешь, что происходит», — сказал исполнитель.
Ведущий программы Павел Воля удивился, что в этом списке не прозвучало имя Аллы Пугачевой, на что Киркоров ответил, что «это святое».
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Киркоров и Пугачева поженились в 1994 году и состояли в браке больше 10 лет, до тех пор пока у Примадонны не случился новый роман с юмористом Максимом Галкиным.