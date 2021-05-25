Певец Филипп Киркоров на днях посетил эфир программы Comedy Club на канале ТНТ, где не только спел новую песню «Камильфо», выпущенную им вместе с украинской исполнительницей Maruv, но и заявил, что в его жизни сбылось пророчество Ванги

Красивые и ядовитые: Галкина обвинили в том, что он травит Пугачеву © Максим Галкин/Инстаграм

«В моей жизни все главные дуэты записаны с девушками, имена которых начинаются на букву "а". Вот Maruv. Она в миру Анна. Ани Лорак. Анна Нетребко. Анастасия Стоцкая. Распутина, она в миру Алла Агеева. То есть ты понимаешь, что происходит», — сказал исполнитель.

Ведущий программы Павел Воля удивился, что в этом списке не прозвучало имя Аллы Пугачевой, на что Киркоров ответил, что «это святое».

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Киркоров и Пугачева поженились в 1994 году и состояли в браке больше 10 лет, до тех пор пока у Примадонны не случился новый роман с юмористом Максимом Галкиным.