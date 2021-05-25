«Беларусь последовательно и системно защищает свою независимость в противостоянии с западными государствами, пытающимися получить контроль над страной, как это у них получилось с Украиной в 2014 году», — заявил Кива.
По его мнению, это государственная позиция, заслуживающая уважения на фоне «захваченной и колонизированной в 2014-м Украины с ее марионеточной властью, подконтрольной американскому посольству». А все санкции против республики и ее президента Александра Лукашенко, по словам украинского депутата, — это просто «истерия» Запада на фоне нейтрализации его разоблаченных агентов.
В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, главред также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Протасевич. Он был задержан.