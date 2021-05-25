По его словам, в 2020 году было 10,5 тыс. транзитных авиаперелетов белорусских авиакомпаний, что составляет 7,5% всего трафика в небе Украины.
«Это довольно значимые величины, так как в прошлом году из-за пандемии COVID-19 воздушный трафик в нашей стране упал на 50%. Ежемесячный пассажиропоток в направлении Беларуси составляет 10-12 тыс. Падение выручки (дохода) украинских аэропортов вследствие решения КМУ — минимум 10%», — написал он.
Кроме этого, по его словам, облет Белоруссии через страны Балтии станет дороже для украинцев минимум на 30-40%.
В связи с задержанием основателя канала в Telegram Nexta Романа Протасевича в Минске Кабинет министров принял решение запретить полеты в Белоруссию и через авиапространство Белоруссии с полуночи 26 мая.