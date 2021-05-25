Падение дохода украинских аэропортов вследствие решения Кабинета министров о запрете транзитных перелетов через территорию Белоруссии и в саму Белоруссию составит минимум 10%. Об этом 25 мая заявил исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Рады Евгений Шевченко в своем Telegram

Украина предложила свое воздушное пространство взамен белорусского © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«Это довольно значимые величины, так как в прошлом году из-за пандемии COVID-19 воздушный трафик в нашей стране упал на 50%. Ежемесячный пассажиропоток в направлении Беларуси составляет 10-12 тыс. Падение выручки (дохода) украинских аэропортов вследствие решения КМУ — минимум 10%», — написал он.

Кроме этого, по его словам, облет Белоруссии через страны Балтии станет дороже для украинцев минимум на 30-40%.

В связи с задержанием основателя канала в Telegram Nexta Романа Протасевича в Минске Кабинет министров принял решение запретить полеты в Белоруссию и через авиапространство Белоруссии с полуночи 26 мая.