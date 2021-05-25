Национальное антикоррупионное бюро Украины (НАБУ) сообщило шести работникам ведомства о подозрении в злоупотреблении служебным положением при выдаче стабилизационного кредита VAB Банку. Об этом 25 мая регулятор сообщил на своем сайте

«24 мая детективы НАБУ сообщили шести чиновникам Национального банка о подозрении в злоупотреблении служебным положением при выдаче стабкредита в 1,2 млрд гривен (около 3 млрд рублей) VAB Банку», — говорится в сообщении.

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В частности, о подозрении сообщено ряду управляющих Главного управления НБУ по Киеву и Киевской области, а также заместителю директора ООО (компании, которая готовила рецензию на оценку имущества банка).