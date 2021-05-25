«24 мая детективы НАБУ сообщили шести чиновникам Национального банка о подозрении в злоупотреблении служебным положением при выдаче стабкредита в 1,2 млрд гривен (около 3 млрд рублей) VAB Банку», — говорится в сообщении.
Также о подозрении сообщили представителю компании-оценщика, которая помогла бенефициарным собственникам банка в получении кредита. Всего в организации схемы были задействованы 17 человек.
В частности, о подозрении сообщено ряду управляющих Главного управления НБУ по Киеву и Киевской области, а также заместителю директора ООО (компании, которая готовила рецензию на оценку имущества банка).