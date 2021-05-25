Полицейские ужгородского отдела вместе с сотрудниками Государственной миграционной службы обнаружили одного из воров в законе, который находится в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом 25 мая сообщается на сайте Управления миграционной службы в Закарпатской области

На Украине задержали самых влиятельных воров в законе © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк Гарник Манукян 1986 года рождения.

Иностранцу отменили вид на жительство. Решается вопрос о принудительном выдворении его с территории Украины. Отмечается, что такие действия связаны с тем, что действия Манукяна представляют угрозу национальной безопасности страны.

Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против воров в законе и криминальных авторитетов.