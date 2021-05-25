Отмечается, что в Ужгороде «обнаружили гражданина Армении, который входит в санкционный список лиц под номером 600». В санкционном списке СНБО под этим номером значится гражданин Республики Армения Гарник Манукян 1986 года рождения.
Иностранцу отменили вид на жительство. Решается вопрос о принудительном выдворении его с территории Украины. Отмечается, что такие действия связаны с тем, что действия Манукяна представляют угрозу национальной безопасности страны.
Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против воров в законе и криминальных авторитетов.