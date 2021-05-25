Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Рады законопроект об основах национального сопротивления, чтобы увеличить численность Вооруженных сил Украины. Соответствующие два проекта законов 25 мая обнародованы на сайте парламента

В частности, президент подал законопроект о внесении изменения в ст. 1 закона «О численности Вооруженных сил Украины».

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Документ определен как неотложный. Тексты документов на сайте парламента пока не опубликованы.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе. В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.