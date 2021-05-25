В частности, президент подал законопроект о внесении изменения в ст. 1 закона «О численности Вооруженных сил Украины».
Речь идет об увеличении численности ВСУ в связи с принятием закона об основах национального сопротивления.
Документ определен как неотложный. Тексты документов на сайте парламента пока не опубликованы.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе. В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.