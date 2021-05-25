«По решению координационного совета с 1 июня сухопутные границы будут открыты, пересечение границы будет возможно с документом, подтверждающим наличие прививки, и отрицательным ПЦР-тестом или лишь с отрицательным результатом ПЦР-теста, проведенного в течение последних 72 часов», — заявил Гибрадзе.
Он также отметил, что всем туристам рекомендуется иметь при себе страховой полис.
Власти Грузии закрыли сухопутные границы в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Граждане России могут попасть в страну самолетом.
Грузия граничит с Турцией, Арменией, Азербайджаном и Россией.