Грузия с 1 июня открывает сухопутные границы, которые были закрыты больше года из-за пандемии коронавируса. Об этом 25 мая со ссылкой на главу оперативного штаба координационного совета по борьбе с заболеванием Георгия Гибрадзе сообщило агентство РИА Новости

«По решению координационного совета с 1 июня сухопутные границы будут открыты, пересечение границы будет возможно с документом, подтверждающим наличие прививки, и отрицательным ПЦР-тестом или лишь с отрицательным результатом ПЦР-теста, проведенного в течение последних 72 часов», — заявил Гибрадзе.

Украина и Грузия: история дружбы против России © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Власти Грузии закрыли сухопутные границы в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Граждане России могут попасть в страну самолетом.

Грузия граничит с Турцией, Арменией, Азербайджаном и Россией.