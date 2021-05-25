Решение посадить самолет Ryanair в Минске было «продуманной спецоперацией» президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом 25 мая в своем Facebook написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов

«Задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича в Минске — это откровенный вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами. Белорусские власти в своих попытках подавить свободу слова пересекли очередную "красную линию", и такие действия не могут остаться без ответа. Решение посадить пассажирский самолет Ryanair в минском аэропорту, несомненно, было спланированной и продуманной спецоперацией, ответственность за которую полностью несет Александр Лукашенко», — написал Данилов.

Бесполётная зона. Ударит ли задержание Протасевича по Белоруссии © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

«Авантюристические решения, которые принимаются в условиях единоличной диктатуры, как показывает авиационная история, приводят к массовым человеческим жертвам, как это было в ситуации с катастрофой рейса МН-17 (2014), украинского Boeing 737 под Тегераном (2020)… Именно в этом ряду действий, которые вполне можно назвать проявлением государственного терроризма, поднятие в воздух для сопровождения посадки рейса Ryanair в Минске боевого самолета МиГ-29 белорусских вооруженных сил — решение, которое могло привести к авиационной катастрофе», — уверен Данилов.

Он также отметил, что поручение президента Владимира Зеленского о прекращении авиасообщения с Белоруссией обусловлено интересами нацбезопасности.

Ранее сообщалось, что Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией с 26 мая.

В воскресенье, 23 мая, в Минске задержали Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.