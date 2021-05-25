«Задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича в Минске — это откровенный вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами. Белорусские власти в своих попытках подавить свободу слова пересекли очередную "красную линию", и такие действия не могут остаться без ответа. Решение посадить пассажирский самолет Ryanair в минском аэропорту, несомненно, было спланированной и продуманной спецоперацией, ответственность за которую полностью несет Александр Лукашенко», — написал Данилов.
По его словам, на Украине с тревогой наблюдают за развитием ситуации в Белоруссии и солидарны с белорусским народом «в его стремлении добиться справедливых выборов и настоящей государственной независимости».
«Авантюристические решения, которые принимаются в условиях единоличной диктатуры, как показывает авиационная история, приводят к массовым человеческим жертвам, как это было в ситуации с катастрофой рейса МН-17 (2014), украинского Boeing 737 под Тегераном (2020)… Именно в этом ряду действий, которые вполне можно назвать проявлением государственного терроризма, поднятие в воздух для сопровождения посадки рейса Ryanair в Минске боевого самолета МиГ-29 белорусских вооруженных сил — решение, которое могло привести к авиационной катастрофе», — уверен Данилов.
Он также отметил, что поручение президента Владимира Зеленского о прекращении авиасообщения с Белоруссией обусловлено интересами нацбезопасности.
Ранее сообщалось, что Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией с 26 мая.
В воскресенье, 23 мая, в Минске задержали Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.
Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.