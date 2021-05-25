Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с сопредседателем немецкой партии «Союз 90/Зеленые» Робертом Хабеком, который находится с визитом на Украине, влияние проекта «Северный поток – 2» на ситуацию в Европе. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба МИД Украины на своем сайте

«Больше всего нас беспокоит то, что "Северный поток – 2" несет многочисленные вызовы безопасности. Нет никаких сомнений в том, что в случае завершения строительства Россия будет использовать этот проект как инструмент продвижения своих геополитических интересов, в том числе в контексте усилий "нормандского формата" и в Трехсторонней контактной группе», — заявил Кулеба.

«Северный поток – 2»: Украина получила удар под дых от США © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что опасается встречи лидеров Владимира Путина и Джозефа Байдена, поскольку не исключает, что США могут отменить санкции против «Северного потока – 2».