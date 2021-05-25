«Больше всего нас беспокоит то, что "Северный поток – 2" несет многочисленные вызовы безопасности. Нет никаких сомнений в том, что в случае завершения строительства Россия будет использовать этот проект как инструмент продвижения своих геополитических интересов, в том числе в контексте усилий "нормандского формата" и в Трехсторонней контактной группе», — заявил Кулеба.
Министр считает, что международные партнеры Украины должны активизировать усилия для противодействия завершению строительства «Северного потока – 2». Хабек заявил, что его политическая сила осознает риски «Северного потока – 2» для Германии и Европы в целом и выступает против его имплементации.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что опасается встречи лидеров Владимира Путина и Джозефа Байдена, поскольку не исключает, что США могут отменить санкции против «Северного потока – 2».