Служба безопасности Украины обнаружила тайник с оружием и боеприпасами в Печерском районе Киева, который спрятали в дренажно-штольную систему объекта критической инфраструктуры. Об этом 25 мая сообщается на сайте ведомства

Подросток с арсеналом оружия поставил на уши Одесскую область © CC0, Pixabay «В рамках начатого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, которые обустроили схрон», — говорится в сообщении. Ранее контрразведка СБУ заявила, что обезвредила агентурную сеть якобы ФСБ России, которая действовала на территории пяти областей. В ходе проведения обысков изъят арсенал оружия и боеприпасов: 4 АК-74, 2 пистолета, 2 РПГ, 44 гранаты, более 4 тыс. патронов разного калибра, около 3 кг тротила и электродетонаторы.