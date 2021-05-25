Отмечается, что правоохранители изъяли противотанковый гранатомет РПГ-22, автомат АКМ-74, четыре тротиловые шашки общим весом 1,2 кг, почти килограмм пластида, шесть гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним, пять снаряженных магазинов к автомату и 320 патронов калибра 5,45x39 мм.
«В рамках начатого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, которые обустроили схрон», — говорится в сообщении.
Ранее контрразведка СБУ заявила, что обезвредила агентурную сеть якобы ФСБ России, которая действовала на территории пяти областей. В ходе проведения обысков изъят арсенал оружия и боеприпасов: 4 АК-74, 2 пистолета, 2 РПГ, 44 гранаты, более 4 тыс. патронов разного калибра, около 3 кг тротила и электродетонаторы.