В городе Апостолово Криворожского района Днепропетровской области ямы в дорожном полотне «отремонтировали», закидав травой. Видеоролик на днях разместили в группе Facebook «Типичный Кривой Рог»

Ямы да ухабы: священник спел о дорогах Одесской области © Facebook/Ян Синтюк

Неизвестно, кто придумал такое оригинальное решение проблемы — жители города или местные власти. В комментариях к записи шутят, что был проведен «экологически чистый ремонт».

«Це Эвропа», «За полтора года вы хотите, чтоб всю Украину закатали… Ребята, все будет, не все сразу», «Креативно», «Я так понял, что это люди, которые там живут, просто устали ездить по ямам и взяли что-нибудь придумали, пока дойдёт очередь до этой дороги», — отреагировали на видео в сети.

Ранее жители Новомосковска Днепропетровской области похожим образом решили проблему с дорогой — крупную яму прикрыли матрасом.

В 2020 году на Украине стартовал президентский проект «Большое строительство». СМИ сообщали о масштабной коррупции в ходе его выполнения. В планах на 2021 год — построить и обновить 6,5 тыс. км дорог.