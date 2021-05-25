Президент США Джо Байден высказался об инциденте с задержанием сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича после посадки самолета Ryanair в минском аэропорту. Об этом 25 мая сообщает агентство РИА Новости

Байден назвал инцидент «нарушением международных норм». По его словам, произошло «принуждение Белоруссией коммерческого рейса Ryanair» с журналистом на борту.

Президент считает это «позорным нападением на политическое инакомыслие и свободу прессы». Байден призвал освободить Протасевича, а также «других политических заключенных, несправедливо содержащихся под стражей режима [Александра] Лукашенко».

Бесполётная зона. Ударит ли задержание Протасевича по Белоруссии © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В Минске 23 мая задержали Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.

В аэропорту сообщили, что борт Ryanair запросил посадку из-за сообщения о бомбе. По данным Telegram-канала «Пул первого», близкого к президенту Белоруссии, экипаж Ryanair обратился к властям страны с просьбой принять лайнер, после чего президент Александр Лукашенко лично приказал «самолет разворачивать и принимать».