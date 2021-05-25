Кабинет министров Украины запретил полеты над воздушным пространством Белоруссии после задержания основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Минске. Об этом 25 мая премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram

Задержание Романа Протасевича вызовет новую волну протестов в Белоруссии? © Скриншот из видео Украина.ру

Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Белоруссии. Госпогранслужба Украины также получила поручение прекратить оформление пассажиров, следующих из Белоруссии или в Белоруссию.

Отмечается, что ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является «нарушением Конвенции о международной гражданской авиации». Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров.

В воскресенье, 23 мая, самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины—Вильнюс, совершил незапланированную посадку в аэропорту Минск. На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, главред также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич. Его задержали. В Белоруссии Протасевич проходил в розыске по делу об организации массовых беспорядков в августе прошлого года после президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко.