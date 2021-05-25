Тан напомнил, что существует пять типов фигуры: песочные часы, круг, треугольник и перевернутый треугольник и прямоугольник. Но понятие это условное, заявил модельер.
«Кстати, большинство людей не являются представителями "чистого" типа фигуры. Поэтому воспринимать мои рекомендации по поводу длины одежды нужно с легкостью, понимая свои акцентные места и важность баланса», — уточнил Тан.
Модельер предложил схемы для каждого типа фигуры, где отметил стрелками идеальную длину для разных женщин. Картинки должны помочь модницам определиться с длиной рукава, юбки или платья, свитера или блузки и брюк.
Дизайнер посоветовал дамам не пренебрегать своими советами, ведь правильно подобранные вещи смогут не только скрыть недостатки, но и подчеркнуть достоинства фигуры.
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Совсем недавно Андре Тан объявил о разводе с бизнесвумен Алиной Харечко. Их брак длился чуть меньше 10 лет, а причиной расставания стали разногласия по поводу развития магазина одежды, открытого Харечко.