Украинский дизайнер одежды Андре Тан предложил читательницам привести длину одежды в соответствие с типом своей фигуры. Соотвествующий пост модельер разместил в Instagram 24 мая

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«Кстати, большинство людей не являются представителями "чистого" типа фигуры. Поэтому воспринимать мои рекомендации по поводу длины одежды нужно с легкостью, понимая свои акцентные места и важность баланса», — уточнил Тан.

Модельер предложил схемы для каждого типа фигуры, где отметил стрелками идеальную длину для разных женщин. Картинки должны помочь модницам определиться с длиной рукава, юбки или платья, свитера или блузки и брюк.

Дизайнер посоветовал дамам не пренебрегать своими советами, ведь правильно подобранные вещи смогут не только скрыть недостатки, но и подчеркнуть достоинства фигуры.

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Совсем недавно Андре Тан объявил о разводе с бизнесвумен Алиной Харечко. Их брак длился чуть меньше 10 лет, а причиной расставания стали разногласия по поводу развития магазина одежды, открытого Харечко.