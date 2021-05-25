Украинская певица Наталья Могилевская призналась, что российский певец Филипп Киркоров ей не чужой человек. Об этом артистка рассказала на днях ведущей программы «Светская жизнь» Екатерине Осадчей

«Я всегда стеснялась своего происхождения. Всегда хотела быть скандинавской стильной блондинкой. Прохладной, мудрой, интеллигентной, но я страстная брюнетка. Я болгарка наполовину, моя мама — болгарка. Можно считать, что я впервые в жизни снимаю маски», — сказала Могилевская.

Собчак удивилась планам Тодоренко и других звезд эмигрировать из РФ © Ксения Собчак/Инстаграм Филиппом Киркоровым ее роднит не только дружба, но и общее происхождение. Поп-король свое болгарское происхождение никогда не скрывал, он вырос в семье известного в Болгарии эстрадного певца Бедроса Киркорова.

В ходе интервью Могилевская поделилась и своим секретом похудения. Певица не ест мясо и довольно редко употребляет рыбу, быть сдержаннее в питании она порекомендовала и своим поклонникам, а также напомнила про программы тренировок, которые обязательно нужны для поддержания фигуры.

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Наталья Могилевская — украинская певица, автор песен и продюсер. Сейчас артистке 45 лет, ранее она была замужем за киевским бизнесменом Дмитрием Чалым, но брак продлился всего около года.

Сейчас артистке приписывают роман с владельцем киевских бутиков и миллионером Олегом Рыжовым, но сама исполнительница эту информацию не комментирует.