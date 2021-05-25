«Я всегда стеснялась своего происхождения. Всегда хотела быть скандинавской стильной блондинкой. Прохладной, мудрой, интеллигентной, но я страстная брюнетка. Я болгарка наполовину, моя мама — болгарка. Можно считать, что я впервые в жизни снимаю маски», — сказала Могилевская.
Это значит, пошутила певица, что с российским исполнителем Филиппом Киркоровым ее роднит не только дружба, но и общее происхождение. Поп-король свое болгарское происхождение никогда не скрывал, он вырос в семье известного в Болгарии эстрадного певца Бедроса Киркорова.
В ходе интервью Могилевская поделилась и своим секретом похудения. Певица не ест мясо и довольно редко употребляет рыбу, быть сдержаннее в питании она порекомендовала и своим поклонникам, а также напомнила про программы тренировок, которые обязательно нужны для поддержания фигуры.
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Наталья Могилевская — украинская певица, автор песен и продюсер. Сейчас артистке 45 лет, ранее она была замужем за киевским бизнесменом Дмитрием Чалым, но брак продлился всего около года.
Сейчас артистке приписывают роман с владельцем киевских бутиков и миллионером Олегом Рыжовым, но сама исполнительница эту информацию не комментирует.