По словам Торяника, в ТРЦ загорелся строительный мусор, из-за чего сработала система оповещения и пожарная сигнализация, поэтому «страшного ничего нет».
Сообщается, что в основных помещениях торгово-развлекательного центра пожара не было, было только задымление.
На видео из соцсетей видно открытый огонь в ТРЦ со стороны улицы Гражданской.
Сообщается, что на момент пожара в помещении торгового цента было около 200 сотрудников и посетителей. Все они эвакуировались самостоятельно.
Пожар погасили спасатели совместно с сотрудниками ТРЦ.
Стоит отметить, что ТРЦ «Никольский» в Харькове открыли 21 мая спустя 14 лет после начала строительства.
В январе пожар вспыхнул в харьковском нелегальном доме престарелых «Золотое время». В результате трагедии погибли 15 пожилых людей, ещё пять человек были госпитализированы, один из них скончался в больнице.