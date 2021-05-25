В харьковском ТРЦ «Никольский» на улице Пушикинской произошел пожар. Об этом 24 мая сообщило издание «Суспильне» со ссылкой на заместителя начальника Главного управления Госслужбы по ЧС Харьковской области Анатолия Торяника

По словам Торяника, в ТРЦ загорелся строительный мусор, из-за чего сработала система оповещения и пожарная сигнализация, поэтому «страшного ничего нет».

Сообщается, что в основных помещениях торгово-развлекательного центра пожара не было, было только задымление.

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Сообщается, что на момент пожара в помещении торгового цента было около 200 сотрудников и посетителей. Все они эвакуировались самостоятельно.

Пожар погасили спасатели совместно с сотрудниками ТРЦ.

Стоит отметить, что ТРЦ «Никольский» в Харькове открыли 21 мая спустя 14 лет после начала строительства.

В январе пожар вспыхнул в харьковском нелегальном доме престарелых «Золотое время». В результате трагедии погибли 15 пожилых людей, ещё пять человек были госпитализированы, один из них скончался в больнице.