На днях Бузова объявила о том, что переезжает в Белоруссию, правда, пояснила, что не насовсем, а только на время участия в местном X-Factor, где она будет наставником шоу.
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Чехова заявила, что в России чувствует себя неуютно и давно мечтает о ПМЖ в США. Телеведущая рассказала журналистам, что уже присматривает жилье в Америке и даже познакомилась с мужчиной оттуда.
Тодоренко, которая однажды уже эмигрировала с Украины в Россию, рассказала о новых планах: вместе с мужем Владом Топаловым они рассматривают вариант переезда в Великобританию, США или Индонезию. Причина таких мыслей, заявила ведущая, в том, что творчество ее супруга в России не ценят по достоинству.
На все эти высказывания, обнародованные почти одновременно, отреагировала Собчак, которая задалась логичным, на ее взгляд, вопросом.
«Они знают что-то, чего не знают остальные?» — написала Собчак.