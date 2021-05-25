Российская ведущая и журналистка Ксения Собчак 24 мая в своем Telegram-канале обратила внимание на заявление сразу нескольких телеведущих о желании уехать из России. Речь идет об Ольге Бузовой, Анфисе Чеховой и Регине Тодоренко

На днях Бузова объявила о том, что переезжает в Белоруссию, правда, пояснила, что не насовсем, а только на время участия в местном X-Factor, где она будет наставником шоу.

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Украинка Тодоренко заявила о планах эмигрировать из РФ © Влад Топалов/Инстаграм

Тодоренко, которая однажды уже эмигрировала с Украины в Россию, рассказала о новых планах: вместе с мужем Владом Топаловым они рассматривают вариант переезда в Великобританию, США или Индонезию. Причина таких мыслей, заявила ведущая, в том, что творчество ее супруга в России не ценят по достоинству.

На все эти высказывания, обнародованные почти одновременно, отреагировала Собчак, которая задалась логичным, на ее взгляд, вопросом.

«Они знают что-то, чего не знают остальные?» — написала Собчак.