«Министерству экономики в месячный срок подать в установленном порядке на рассмотрение Кабинета министров предложения касательно внесения в акты законодательства изменений, вытекающих из этого постановления», — указано в документе.
В сентябре 2019 года Кабмин под руководством премьера Алексея Гончарука переименовал ряд министерств. В частности, Министерство экономического развития и торговли было переименовано в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
В четверг, 20 мая этого года, Верховная Рада утвердила Алексея Любченко новым министром экономики.