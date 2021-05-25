Кабмин Украины переименовал Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны в Министерство экономики. Соответствующее постановление № 504 было на днях опубликовано на правительственном портале

На Украине Минэкоэнерго превратили в два министерства © Андрей Лубенский документе.

В сентябре 2019 года Кабмин под руководством премьера Алексея Гончарука переименовал ряд министерств. В частности, Министерство экономического развития и торговли было переименовано в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В четверг, 20 мая этого года, Верховная Рада утвердила Алексея Любченко новым министром экономики.