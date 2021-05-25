На Украине Минэкоэнерго превратили в два министерства
На Украине Минэкоэнерго превратили в два министерства
© Андрей Лубенский
«Министерству экономики в месячный срок подать в установленном порядке на рассмотрение Кабинета министров предложения касательно внесения в акты законодательства изменений, вытекающих из этого постановления», — указано в документе.

В сентябре 2019 года Кабмин под руководством премьера Алексея Гончарука переименовал ряд министерств. В частности, Министерство экономического развития и торговли было переименовано в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. 

В четверг, 20 мая этого года, Верховная Рада утвердила Алексея Любченко новым министром экономики. 