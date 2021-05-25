Украина полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией и перенаправляет все рейсы в обход ее воздушного пространства. Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил изданию «Интерфакс-Украина» 24 мая

Украина может принять важное решение из-за ситуации с Протасевичем — СМИ © Public domain Владимир Зеленский инициировал решение о полном прекращении авиасообщения с Республикой Беларусь и перенаправлении всех авиарейсов в обход ее воздушного пространства», — сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что задержание 23 мая белорусского журналиста в Минске — это «открытый вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами».

Ранее Зеленский поручил украинскому правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Белоруссией в связи с событиями, произошедшими в аэропорту Минска 23 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль собирает 25 мая внеочередное заседание Кабмина для рассмотрения этого вопроса.

Тем временем на саммите ЕС было принято политическое решение о запрете полетов белорусских авиакомпаний в Евросоюз после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске. Он летел из Афин в Вильнюс и экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, главред также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич. Он был задержан.