В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, главред также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич. Он был задержан.
По словам фон дер Ляйен, в связи с этим инцидентом Белоруссию ждет «серьезный ответ Евросоюза». ЕС обсудит санкции против физлиц, предприятий и организаций, финансирующих «белорусский режим», а также санкции против белорусского авиационного сектора.
«В конечном итоге важно, чтобы в Европейском союзе был инвестиционный и экономический пакет на сумму 3 миллиарда евро, однако он останется замороженным до тех пор, пока Беларусь не станет демократической», — заявила глава ЕК.