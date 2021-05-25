Европейская комиссия приняла решение заморозить 3 миллиарда евро (9,2 млрд б. руб., или 269,2 млрд руб.) инвестиционной помощи для Белоруссии до того момента, пока республика «не станет демократической». Об этом 24 мая заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters

Евросоюз запретил полеты белорусским авиакомпаниям © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк Роман Протасевич. Он был задержан.

По словам фон дер Ляйен, в связи с этим инцидентом Белоруссию ждет «серьезный ответ Евросоюза». ЕС обсудит санкции против физлиц, предприятий и организаций, финансирующих «белорусский режим», а также санкции против белорусского авиационного сектора.

«В конечном итоге важно, чтобы в Европейском союзе был инвестиционный и экономический пакет на сумму 3 миллиарда евро, однако он останется замороженным до тех пор, пока Беларусь не станет демократической», — заявила глава ЕК.