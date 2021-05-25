«Не считаю. Что такое вопрос реформы Супрун? Есть вопросы реформирования системы здравоохранения. Реформа началась давно, первый этап был в 2017 году, а второй стартовал в 2020 году, уже когда Супрун не было на посту», — отметил министр.
Он также подчеркнул, что вопрос о поддержке реформы Супрун не предназначен для дискуссий в публичном пространстве.
Супрун исполняла обязанности главы украинского Минздрава с 2016-го по 2019 год. При ней стартовала реформа, по сути означающая отказ от бесплатной медицины. В ее рамках закрываются медучреждения в малых населенных пунктах и сокращается количество медработников. В сети за свои взгляды получила прозвище Доктор Смерть.