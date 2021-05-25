Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко ответил на вопрос, считает ли он себя последователем реформ бывшей и. о. главы МОЗ Ульяны Супрун. Он рассказал об этом в интервью изданию Lb.ua 24 мая

Реформа Супрун будет жить — Шмыгаль © Facebook Денис Шмыгаль отметил министр.

Он также подчеркнул, что вопрос о поддержке реформы Супрун не предназначен для дискуссий в публичном пространстве.

Супрун исполняла обязанности главы украинского Минздрава с 2016-го по 2019 год. При ней стартовала реформа, по сути означающая отказ от бесплатной медицины. В ее рамках закрываются медучреждения в малых населенных пунктах и сокращается количество медработников. В сети за свои взгляды получила прозвище Доктор Смерть.