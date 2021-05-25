Первая леди Украины Елена Зеленская, министр здравоохранения Виктор Ляшко, министр образования Сергей Шкарлет и шеф-повар Евгений Клопотенко представили новое школьное меню на четыре недели, которое состоит из 160 блюд, передает «Укринформ» 24 мая

Украинская школьница отравила одноклассников своей обувью © Kristen / flickr.com заявила Зеленская.

На сегодняшний день, по ее данным, 91% столовых в городах и 98% столовых в деревнях не проверяют калорийность блюд, 25% школ не проверяют температуру блюд, 52% школ в селах и 40% в городах не имеют нужных помещений и оборудования, чтобы дети могли нормально питаться.

Как рассказал Клопотенко, новое меню разработали на четыре недели для большего разнообразия. Состоит оно из 160 блюд, которые будут использовать в зависимости от кратности питания для каждого учебного заведения. Кулинар отметил, что, кроме того, что пища должна быть вкусной, она еще должна быть украинской.

«Мы сформировали одни из лучших норм в мире. Нормы, которые мы сделали, не простые. Мы говорим не только о школах, но и о детсадах», — подчеркнул он.

Ляшко сообщил, что в блюдах будет поэтапно уменьшаться количество соли. Также в учебных заведениях не будут представлены в меню переработанные, консервированные мясные изделия.

По словам министра, такие изменения к подходам в питании позволят постепенно изменить пищевые привычки, в том числе и в семьях, а также в будущем положительно повлиять на профилактику различных заболеваний, в частности гипертонической болезни.

Во время презентации детям на пробу предложили следующее меню: салат с морковью, сыром и сметаной, шпундра (мясо, тушенное со свеклой в свекольном квасе), булгур, львовский сырник, йогурт и банан.