«Я мама, и мне не безразлично, что едят мои дети и дети других граждан в школе. Действительно, мы не можем проконтролировать, чем питаются дети в школе, когда мы их не видим… Днем многие дети вообще не едят, потому что еда [в школьных столовых] невкусная, холодная… Мы должны сосредоточиться на главных направлениях реформы школьного питания», — заявила Зеленская.
На сегодняшний день, по ее данным, 91% столовых в городах и 98% столовых в деревнях не проверяют калорийность блюд, 25% школ не проверяют температуру блюд, 52% школ в селах и 40% в городах не имеют нужных помещений и оборудования, чтобы дети могли нормально питаться.
Как рассказал Клопотенко, новое меню разработали на четыре недели для большего разнообразия. Состоит оно из 160 блюд, которые будут использовать в зависимости от кратности питания для каждого учебного заведения. Кулинар отметил, что, кроме того, что пища должна быть вкусной, она еще должна быть украинской.
«Мы сформировали одни из лучших норм в мире. Нормы, которые мы сделали, не простые. Мы говорим не только о школах, но и о детсадах», — подчеркнул он.
Ляшко сообщил, что в блюдах будет поэтапно уменьшаться количество соли. Также в учебных заведениях не будут представлены в меню переработанные, консервированные мясные изделия.
По словам министра, такие изменения к подходам в питании позволят постепенно изменить пищевые привычки, в том числе и в семьях, а также в будущем положительно повлиять на профилактику различных заболеваний, в частности гипертонической болезни.
Во время презентации детям на пробу предложили следующее меню: салат с морковью, сыром и сметаной, шпундра (мясо, тушенное со свеклой в свекольном квасе), булгур, львовский сырник, йогурт и банан.