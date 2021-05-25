«Пятьдесят на пятьдесят сменить. То есть 50% руководителей будут уволены, 50% заместителей останутся… Но у меня просьба была ко всем, с кем я уже проводил переговоры, в том числе руководителям, которые остаются, чтобы за период моего пребывания в должности был сформирован сильный кадровый состав на уровне директоратов и глав экспертных групп», — заявил министр.
Ранее стало известно, что Ляшко уже определился с кандидатом на должность главного санитарного врача Украины, которую он занимал до назначения главой МОЗ. По словам Ляшко, это человек, который работал в системе здравоохранения, однако фамилию не назвал.