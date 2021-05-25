Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко планирует оставить на должностях только половину своих заместителей из предыдущей команды. Он сообщил об этом в интервью изданию Lb.ua 24 мая

Комитет Рады поддержал кандидатуру Ляшко на пост главы Минздрава Украины © Facebook, Виктор Ляшко заявил министр. Ранее стало известно, что Ляшко уже определился с кандидатом на должность главного санитарного врача Украины, которую он занимал до назначения главой МОЗ. По словам Ляшко, это человек, который работал в системе здравоохранения, однако фамилию не назвал.