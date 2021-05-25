«Принять необходимые меры для запрета пролета воздушного пространства ЕС белорусскими авиакомпаниями и предотвращения доступа в аэропорты ЕС рейсов, выполняемых такими авиакомпаниями», — говорится в заявлении.
Совет ЕС также призвал всех базирующихся в союзе авиаперевозчиков избегать перелетов через Белоруссию.
Кроме того, лидеры стран-членов Европейского союза потребовали освобождения белорусского журналиста Романа Пратасевича и его девушки Софии Сапеги, а также призвали Международную организацию гражданской авиации расследовать «беспрецедентный и неприемлемый инцидент» с посадкой борта Ryanair в Минске.
По итогу заседания ЕС предлагается принять новые адресные экономические санкции против властей Белоруссии.
В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, главред также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Протасевич. Он был задержан.