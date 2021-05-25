На саммите ЕС было принято политическое решение о запрете полетов белорусских авиакомпаний в Евросоюз после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске. Совместное заявление по итогу заседания обнародовано 24 мая

Зеленский дал поручение приостановить авиасообщение с Белоруссией © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк заявлении.

Совет ЕС также призвал всех базирующихся в союзе авиаперевозчиков избегать перелетов через Белоруссию.

Кроме того, лидеры стран-членов Европейского союза потребовали освобождения белорусского журналиста Романа Пратасевича и его девушки Софии Сапеги, а также призвали Международную организацию гражданской авиации расследовать «беспрецедентный и неприемлемый инцидент» с посадкой борта Ryanair в Минске.

По итогу заседания ЕС предлагается принять новые адресные экономические санкции против властей Белоруссии.

В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, главред также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Протасевич. Он был задержан.