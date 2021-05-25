В период восстановления после перенесенного COVID-19 важно следить за питанием. Диетологи назвали продукты, которые должны быть в рационе людей, переболевших коронавирусом, передает Comments.ua 24 мая

От эйфории до усталости: медики поделились с украинцами принципами антидепрессивной диеты © CC0, Pixabay словам специалистов, в первую очередь рацион необходимо обогатить сложными углеводами, например, цельнозерновыми продуктами. Также следует употреблять больше бобов, огурцов, натуральных йогуртов и пить настой чайного гриба. По мнению медиков, эти продукты способствуют восстановлению микрофлоры кишечника, а также укрепляют защитные функции иммунной системы.

На завтрак лучше употреблять горсть орехов (грецких и миндаля), а также тыквенные семечки, в составе которых много витаминов, омега-3 жирных кислот, цинка, селена и других важных микроэлементов, необходимых организму для правильной работы.

Кроме того, диетологи уверены, что после COVID-19 нельзя резко возвращаться к прежнему режиму питания и образу жизни. Для восстановления организму нужно правильное питание и хороший сон и побольше жидкости — лучше всего подойдет обычная вода с добавлением семян чиа. Со спортом же следует повременить и избегать сильных физических нагрузок.