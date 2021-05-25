Евросоюз и Россия тесно связаны и остаются соседями и важными торговыми партнерами, несмотря на все проблемы. Об этом глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе, передает РИА Новости 25 мая

Саммит ЕС: Байдена слушаем, Россия в уме © AP, Yves Herman, Pool Жозепа Борреля представить отчет по России, и посмотрим на отношения с ней в свете этого отчета», — сказала она.

В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что стратегическая дискуссия по России на саммите была «очень глубокой и полезной».

«Последний месяц мы чувствовали, что важно было провести глубокие дебаты по России. И честно, сегодняшняя дискуссия была полезна, чтобы подготовить следующий шаг. Этот шаг — глобальный отчет по разным сферам наших отношений с Россией, который мы попросили подготовить. Он позволит нам сформировать стратегическое видение и, возможно, даже стратегические действия в отношении России», — отметил он.

По итогу первого дня саммита лидеры 27 стран Евросоюза подтвердили свою приверженность пяти принципам, которыми ЕС руководствуется в политике к РФ, и поручили Боррелю подготовить доклад об отношениях между ЕС и Россией к плановому саммиту в июне.

Указанные пять принципов были установлены в 2016 году. Они включают в себя, в частности, следование Минским соглашениям в вопросе ситуации на востоке Украины, установление тесных контактов ЕС со странами СНГ, взаимодействие с Москвой по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также противодействие РФ там, где у сторон есть разногласия.