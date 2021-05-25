Российский юморист Максим Галкин 23 мая опубликовал в Instagram ролик, в котором их с Аллой Пугачевой дети демонстрируют кулинарные таланты

«Раскоряка»: танец детей Галкина и Пугачевой взорвал интернет © Максим Галкин/Инстаграм и Гарри Галкины порадовали родителей фруктовым салатом, который сами приготовили. В нем виноград, банан, клубника, апельсин и шпинат.

«Дети сегодня по салатам профи! Всем, кто собрался поесть, желаем приятного аппетита!» — написал юморист.

В ролике Максим Галкин с аппетитом пробует блюдо «за папу», а дети радуются своим кулинарным успехам.

«Неудобно чавкать, да, в Instagram?» — спросил детей Галкин. «А, ничего страшного», — заметила Лиза.

«Такие эмоции настоящие, и дети чудесные», «Ну все, родители с голоду не пропадут. Умнички», «Прям захотелось такой сделать. И шарлотку испечь», — заявили в комментариях подписчики.

Ранее дети Пугачевой и Галкина развлекали родителей пением и танцами. Кроме того, Гарри увлекся фотографией, а Лиза успешно спародировала Instagram-диву.