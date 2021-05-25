В связи с тем что активист Роман Протасевич был объявлен в розыск, власти Белоруссии задержали его абсолютно законно, рассказал в интервью изданию Украина.ру белорусский политолог Всеволод Шимов

Что касается посадки самолёта, то формально она произошла не из-за Протасевича, а из-за угрозы минирования. Так что белорусские власти по возможности подстраховались, заявил политолог.

«Протасевич находился в розыске, так что с точки зрения белорусского законодательства его задержание законно», — сказал Шимов.

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Всеволод Шимов: Арест Протасевича может говорить об отказе Минска от многовекторности © vk.com, Всеволод Шимов

Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.

В аэропорту сообщили, что борт Ryanair запросил посадку из-за сообщения о бомбе. По данным Telegram-канала «Пул первого», близкого к президенту Белоруссии, экипаж Ryanair обратился к властям страны с просьбой принять лайнер, после чего президент Александр Лукашенко лично приказал «самолет разворачивать и принимать».



