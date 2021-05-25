Обвинения Запада в адрес белорусских властей, основанные якобы на принудительной посадке самолета, не являются обоснованными, рассказал в интервью изданию Украина.ру белорусский политолог Алексей Дзермант

При этом то, что говорит Запад о принудительной посадке, — это неправда, потому что пилоты сами запрашивали посадку в Минске — они принимают последнее решение о посадке в том или ином месте, заявил политолог.

«Поэтому в данном случае эти обвинения несостоятельны», — пояснил Дзермант.

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Всеволод Шимов: Арест Протасевича может говорить об отказе Минска от многовекторности © vk.com, Всеволод Шимов Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.

В аэропорту сообщили, что борт Ryanair запросил посадку из-за сообщения о бомбе. По данным Telegram-канала «Пул первого», близкого к президенту Белоруссии, экипаж Ryanair обратился к властям страны с просьбой принять лайнер, после чего президент Александр Лукашенко лично приказал «самолет разворачивать и принимать».