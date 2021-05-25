Белорусские власти давно предупредили, что всех организаторов госпереворота они найдут и привлекут к ответственности, поэтому вполне логично, что они задержали Протасевича, оказавшегося на территории Белоруссии, заявил политолог.
«Белорусские власти, которые его (Протасевича. — Ред.) в розыск объявили, имели полное право на его задержание», — сказал Дзермант.
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Ранее, 23 мая, в Минске задержали Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.
Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.
В аэропорту сообщили, что борт Ryanair запросил посадку из-за сообщения о бомбе. По данным Telegram-канала «Пул первого», близкого к президенту Белоруссии, экипаж Ryanair обратился к властям страны с просьбой принять лайнер, после чего президент Александр Лукашенко лично приказал «самолет разворачивать и принимать».