Власти Белоруссии давно предупредили о своей жесткой реакции на радикалов и экстремистов, объявленных в розыск, поэтому они имели право посадить самолет и задержать активиста Романа Протасевича, рассказал в интервью изданию Украина.ру белорусский политолог Алексей Дзермант

Белорусские власти давно предупредили, что всех организаторов госпереворота они найдут и привлекут к ответственности, поэтому вполне логично, что они задержали Протасевича, оказавшегося на территории Белоруссии, заявил политолог.

«Белорусские власти, которые его (Протасевича. — Ред.) в розыск объявили, имели полное право на его задержание», — сказал Дзермант.

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«Бойкот. Ага. Конечно»: Раимов описал будущее Ryanair после инцидента с Протасевичем © Сommons.wikimedia/Raboe001 Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.

В аэропорту сообщили, что борт Ryanair запросил посадку из-за сообщения о бомбе. По данным Telegram-канала «Пул первого», близкого к президенту Белоруссии, экипаж Ryanair обратился к властям страны с просьбой принять лайнер, после чего президент Александр Лукашенко лично приказал «самолет разворачивать и принимать».