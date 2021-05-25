Можно посмотреть на законы в Германии, суть которых в том, что немцы, где бы они ни жили, вправе рассчитывать на поддержку своей исторической родины или же на Израиль, другие страны. Это нормальное право любого государства и любого народа, полагает публицист.
«Что же касается агрессивности, то агрессией в этом действии РФ даже и не пахнет. Любое государство вправе защищать интересы и своих граждан, и своих соотечественников», — сказал Вассерман.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что выдача российских паспортов гражданам ДНР/ЛНР является «первым шагом к аннексии» этих территорий.
Позиция официальной Москвы состоит в том, что это было сделано из гуманитарных побуждений и для спасения от блокады.