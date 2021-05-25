Раздача паспортов России гражданам Донецкой и Луганской народных республик может причинить вред украинскому государству как антироссийскому и испортить ему репутацию в этом плане, сказал в интервью изданию Украина.ру Анатолий Вассерман

Именно эта антироссийская концепция, придуманная поляками в 18-м веке, привела к нынешнему, мягко говоря, катастрофическому положению, когда огромное количество русских граждан Украины оказываются ущемленными, полагает публицист.

«Раздача паспортов Российской Федерации, несомненно, причиняет ущерб концепции Украины как анти-России», — сказал Вассерман.

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Выдача паспортов РФ в ЛДНР не направлена на то, чтобы развалить Украину — Акопов © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что выдача российских паспортов гражданам ДНР/ЛНР является «первым шагом к аннексии» этих территорий.

Позиция официальной Москвы состоит в том, что это было сделано из гуманитарных побуждений и для спасения от блокады.