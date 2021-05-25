Именно эта антироссийская концепция, придуманная поляками в 18-м веке, привела к нынешнему, мягко говоря, катастрофическому положению, когда огромное количество русских граждан Украины оказываются ущемленными, полагает публицист.
«Раздача паспортов Российской Федерации, несомненно, причиняет ущерб концепции Украины как анти-России», — сказал Вассерман.
Полный текст интервью читайте здесь.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что выдача российских паспортов гражданам ДНР/ЛНР является «первым шагом к аннексии» этих территорий.
Позиция официальной Москвы состоит в том, что это было сделано из гуманитарных побуждений и для спасения от блокады.